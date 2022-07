Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Versuchter Einbruch in Diepholz und Syke, Staffhorst - Ackerfläche gerät in Brand, Syke - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss, Twistringen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Diepholz - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Freitag auf Montag versuchten Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in eine logopädische Praxis an der Wellestraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz entgegen. Tel.: 05441/9710

Eydelstedt - Einbruch

Im Zeitraum von Freitag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Düste. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz, Tel.: 05441971-0, entgegen.

Staffhorst - Ackerfläche gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag gegen 14.00 Uhr eine ca. 20 x 20 m große Ackerfläche an der Dienstborsteler Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Sulingen - Diebstahl aus Rohbau

In der Nacht vom 23.07. auf den 24.07.22 kam es in einem Neubaugebiet in Bahrenborstel zu einem Diebstahl aus Rohbau. Dabei wurde zunächst diverses Mobiliar entwendet und anschließend im nahegelegenen Waldgebiet wieder aufgefunden. Hinweise an die Polizei Sulingen 04271/9490.

Syke - Diebstahl von Werkzeug

Unbekannte Täter haben im Tatzeitfenster von Samstag bis Montag div. Werkzeuge aus einem Schuppen an der Colonie in Heiligenfelde entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0, zu melden.

Syke/Barrien - Versuchter Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte eine Tür zu einer Bäckerei an der Barrier Straße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Der Schaden wird auf 1000 beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel.: 04242/969-0, entgegen.

Syke-Barrien - Unfall unter Drogeneinfluss

Am Dienstagmorgen gegen 00:50 Uhr ist es auf der Sudweyher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach der Einmündung zur B6 ist ein 25-jähriger Mann, der in Weyhe wohnhaft ist, mit seinem BMW in einer Linkskurve ins Schleudern gekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Einer der drei Insassen wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten beim Fahrzeugführer Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Eindruck der Polizeibeamten, so dass dem Mann auf der Polizeiwache in Syke eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm mit sofortiger Wirkung untersagt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Bassum - Gebäudeschaden von 2500 Euro

Eine große gelbe Lagerhalle der Raiffeisen Warengenossenschaft an der Justus-von-Liebig-Straße wurde am Montag in der Zeit von Mitternacht bis morgens um 5:00 Uhr von einem Graffiti-Sprayer verunstaltet. Da die Halle vom Bramstedter Kirchweg gut einsehbar ist, hofft die Polizei Bassum auf Hinweise aus der Bevölkerung unter (0 42 41) 97 16 80

Twistringen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen leicht verletzten Pedelecfahrer hat ein Unfallverursacher am Montag um kurz nach 18:00 Uhr an der Bahnhofstraße/Einmündungsbereich Am Bahnhof zurückgelassen und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der bisher noch unbekannte Kombi-Fahrer, vermutlich ein schwarzer BMW, kam aus der Straße "Am Bahnhof" und nahm dem Fahrradfahrer, der die Bahnhofstraße in Richtung Scharrendorf befuhr, die Vorfahrt. Der PKW entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Bahnhofstraße. Wer Hinweise auf den Fahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Twistringen unter (0 42 43) 97 05 70.

