POL-SE: Elmshorn - Eternitplatten und Dämmwolle abgelagert

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend, den 07.05.2022, ist es im Bordewicksweg in Bönningstedt zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein Anwohner hatte kurz vor 23:00 Uhr Scheibenklirren auf einem Nachbargrundstück gehört und sah drei Personen in Richtung Ostermoorweg davonlaufen. Einsatzkräfte stellten kurz darauf ein beschädigtes Fenster fest. Die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus. Bei den Flüchtigen ...

