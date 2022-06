Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl und anschließendem Betrug: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Nach einem Ladendiebstahls- und Betrugsdelikt im Dezember 2021 in Bochum-Grumme veröffentlicht die Kripo mit einem richterlichen Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/80612

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem tatverdächtigen Mann wird vorgeworfen, am 2. Dezember 2021, gegen 19.45 Uhr in einer Lottofiliale am Castroper Hellweg in Bochum eine größere Anzahl an Rubellosen entwendet und am Folgetag in anderen Filialen eingelöst zu haben. Dabei kam es zu Gewinnausschüttungen.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell