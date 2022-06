POL-BO: Auto bleibt nach Verkehrsunfall auf der Seite liegen - 49-Jähriger schwer verletzt

Bochum, Herne, Witten (ots) - Aufgrund der derzeitigen Entwicklung des allgemeinen Pandemiegeschehens wird die seit März 2020 im Polizeipräsidium Bochum eingerichtete zentrale Anzeigenaufnahme zum 31. Mai beendet. Diese sah vor, die Anzeigenaufnahme an drei Standorten zu zentralisieren, um Kontakte in unseren Dienstgebäuden auf das Notwendigste zu reduzieren. Demnach können Sie ab dem 1. Juni wieder in allen ...

mehr