POL-DH: Diepholz - Täterfestnahme nach Einbruch, Stuhr - Firmeneinbruch, Martfeld - nach Unfall leicht verletzt, Syke - Wem gehört dieses Fahrrad?

Diepholz - Täterfestnahme nach Einbruch

Am Donnerstag gegen 04.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Scheune im Diepholzer Bruch. Dort legten sie div. Werkzeuge zum Abtransport bereit. Der Geschädigte wurde auf den Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei, die die beiden Einbrecher im Alter von 42 Jahren und 30 Jahren noch auf frischer Tat festnehmen konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter entlassen.

Barnstorf - Versuchter Einbruch

Im Tatzeitfenster von Mittwoch 12.30 Uhr bis Donnerstag 07.30 Uhr versuchten Unbekannte sich in der Straße Am Markt gewaltsam Zutritt zum Container des Corona-Testcenters zu verschaffen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel.: 05441/971-0, zu melden.

Stuhr - Firmeneinbruch

Donnerstagnacht gegen 02.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Firma an der Proppstraße in Groß Mackenstedt. Beim Abtransport eines ca. 300 Kilogramm schweren Tresors wurden die Einbrecher von einer Polizeistreife gestört. Die Polizeistreife wurde zum Vorfallszeitpunkt im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die sich in der Proppstraße aufhielten. Als diese Personen von der Polizei kontrolliert werden sollten, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei fahndete mit mehreren Funkstreifenwagen und einer Drohne nach den flüchtigen Tätern. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen letztendlich ohne Erfolg. Schließlich wurde festgestellt, dass die Täter sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und zu einem Bürogebäude der Firma verschafft hatten und ein im Firmeneigentum stehender Tresor bereits zum Abtransport bereitgestellt war. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, in Verbindung zu setzten.

Martfeld - Nach Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag um kurz nach 9.30 Uhr kam eine 30-jährige Frau aus Bruchhausen-Vilsen in Hollen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünstreifen. Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen erstversorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bassum - Unter Drogen gefahren

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1:00 Uhr verlor ein 18jähriger Dünsener in Klein Hollwedel die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Telefonmast kollidierte. Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4500 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Auffälligkeiten im Verhalten des 18-jährigen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Bei der anschließenden Durchsuchung des Opel Corsa wurden weitere Drogen sowie berauschende Medikamente gefunden. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Außerdem wurde der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Nun kommen auf den 18-jährigen mehrere Strafverfahren zu.

Syke - Wem gehört dieses Fahrrad?

Am 19.07.2022 wurde durch Beamte der Polizei Syke das auf dem Foto zu sehende Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers PROPHETE, Typ Navigator 6.4. Es wird davon ausgegangen, dass das Rad aus einem Diebstahl stammt. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

