Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autokennzeichen geklaut

Gummersbach / Reichshof (ots)

Die Kennzeichen GM-SD 5010 und GM-US 1964 haben Unbekannte in den letzten Tagen von zwei Autos in Gummersbach und Reichshof gestohlen. Die Kennzeichen GM-SD 5010 waren an einem Citroen angebracht, der zwischen dem 9. und dem 13. Februar in der Hohbeulstraße in Gummersbach-Niedersessmar abgestellt war. Die Kennzeichen GM-US 1964 wurden zwischen 15 Uhr am Samstag und 09.45 Uhr am Sonntag in Reichshof-Wolfseifen von einem an der Wolfseifener Straße abgestellten Audi gestohlen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

