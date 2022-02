Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Nümbrecht (ots)

Mit einer Flex haben Unbekannte am Wochenende einen Zigarettenautomat in Nümbrecht-Elsenroth aufgebrochen. Am Sonntagmorgen (13. Februar) hatte ein Spaziergänger den aufgebrochenen Automaten in der Straße "Alte Ziegelei" entdeckt. Offenbar hatten die Täter zunächst versucht, den Automaten im Bereich der Verriegelung zu durchtrennen. Davon nahmen sie dann aber Abstand und flexten stattdessen die Verkleidung des Automaten an der Vorderseite auf, so dass sie an Teile der Ware gelangen konnten. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

