Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer kommt von B 54 ab

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletze und ein demolierter italienischer Kleinwagen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Gronau-Epe. Ein 36 Jahre alter Hengeloer war gegen 20.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn der Bundesstraße 54 aus Richtung Enschede (NL) kommend in Richtung Münster unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen durchschlug zwischen den Anschlussstellen "Gronau-West" und "Gronau-Industriegebiet Epe Nord" mehrere Büsche und kam in einer mehrere Meter tiefen Senke zum Stillstand. Zwei Mitfahrer des 36-Jährigen, eine 36-Jährige sowie ein 10-Jähriger, beide aus Gronau, verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell