Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Wechsel bei der Polizei vollzogen - "Eine verdiente Kraft geht von Bord"

Stadtoldendorf/Eschershausen (ots)

Nach 47 Jahren Polizeidienst wurde Polizeihauptkommissar Bernd Kühn Ende Februar in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Polizeidirektor Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion in Hameln, in den Diensträumen der Polizei Holzminden im Beisein von Kühn's Ehefrau sowie dessen Vorgesetzten aus Holzminden und Stadtoldendorf und einigen dienstlichen Wegbegleitern die Ruhestandsurkunde, verbunden mit den herzlichsten Wünschen für den bevorstehenden neuen Lebensabschnitt.

Gemeinsam blickte man noch einmal auf die Stationen seiner ungewöhnlich langen Dienstzeit zurück. Bereits 1980 wurde Bernd Kühn nach 2 Dienstjahren in Hameln auf eigenen Wunsch in den Landkreis Holzminden versetzt und versah dort 17 Jahre seinen Dienst im Einsatz- und Streifendienst. Im Jahr 1997 erfolgte dann ein Wechsel zur Polizeidienststelle nach Stadtoldendorf, wo dieser dann 21 Jahre hauptsächlich im "Rund-um-die-Uhr"-Dienst eingesetzt wurde. Seit Juni 2018 versah der Stadtoldendorfer dann als einziger Ermittlungsbeamter bei der Polizeistation in Eschershausen im dortigen Rathaus seinen Dienst.

Nach mehr als 38 Jahren Wechselschichtdienst hätte Bernd Kühn bereits vor zwei Jahren vorzeitig in den Ruhestand gehen können, beantragte allerdings eine Verlängerung der Dienstzeit um ein Jahr. "Im Rahmen meiner verantwortlichen Mitarbeit in einem landesweiten Projekt der Drogenfeststellung im Straßenverkehr durfte ich so neben meiner Haupttätigkeit in Eschershausen den Abschluss des Projektes mitbegleiten" freut sich der Hauptkommissar.

Ausklang nahm der Abschied vom Beamten dann im Kreise der Angehörigen der Polizeistation in Stadtoldendorf, wo viele Erinnerungen an Ereignisse des zurückliegenden Viertel Jahrhunderts im dortigen Bereich ausgetauscht wurden. "Eine verdiente Kraft geht von Bord", resümiert Hauptkommissar Holger Scheffel, Stationsleiter Stadtoldendorf, in Anspielung auf Kühn's Laufbahnbeginn bei der Wasserschutzpolizei Niedersachsen.

Die Geschäfte der Polizei im Rathaus Eschershausen hat der Polizeihauptkommissar übergeben an Polizeioberkommissar Michael Brunotte.

