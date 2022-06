Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gronau-Epe (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 79 Jahre alte Pedelecfahrerin am Mittwoch in Gronau-Epe erlitten. Die Gronauerin war gegen 14.55 Uhr auf dem Wirtschaftsweg Sunderhook aus Richtung Flörweg unterwegs, als sie mit dem Wagen einer entgegenkommenden 20-jährigen Gronauerin kollidierte. Die 79-Jährige stürzte wie auch ihr Begleiter, ihr 78-jähriger Ehemann. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. (db)

