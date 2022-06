Bocholt (ots) - Unbekannte haben in einer Unterführung der B67 in Bocholt Hakenkreuze an eine Wand geschmiert. Der Tatort liegt zwischen Mainstraße und Julius-Vehorn-Weg. Der zuständige Staatsschutz ist eingeschaltet. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank ...

