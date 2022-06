Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Borken (ots)

Folgenreich erwies sich am Dienstagabend in Borken die Fahrt eines 21-Jährigen mit einem Pkw. Einem Zeugen war die unsichere Fahrweise des jungen Mannes aufgefallen; daraufhin hatte er die Polizei verständigt. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug am Butenwall. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte - ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,9 Promille hin. Darüber hinaus schlug auch ein Drogentest positiv an. Der 21-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Blutproben sollen den exakten Grad der Alkoholisierung bestimmen und den Drogenkonsum abklären. (to)

