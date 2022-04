Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Verletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth-Niederwipper mussten am Mittwoch (13. April) vier Personen mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Gegen 09.50 Uhr war eine 60-jährige Marienheiderin mit einem Skoda auf der Bundesstraße 237 in Richtung Wipperfürth-Zentrum gefahren. Ausgangs einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen soweit auf die Gegenfahrbahn, dass sie dort mit dem VW eines 57-Jährigen aus Halver zusammenstieß. Die Skoda-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen zur Behandlung in das Krankenhaus nach Wipperfürth. Im VW befanden sich neben dem Fahrer noch zwei weitere Personen im Alter von 66 und 59 Jahren. Alle drei erlitten leichte Verletzungen; sie konnten das Krankenhaus in Gummersbach nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten war die B 237 für etwa zwei Stunden gesperrt.

