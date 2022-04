Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec und Fatbike gestohlen

Wiehl; Waldbröl (ots)

In Wiehl haben Unbekannte zwischen 19.30 Uhr am Montag (11. April) und Dienstag (15.30 Uhr) ein grünes eSeven Trailray Pedelec der Marke Raymon gestohlen. Das Pedelec war im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eichhardtstraße abgestellt und mit einem Schloss am Geländer abgeschlossen. Auf ein schwarzes Fatbike mit neongrünen Felgen und der Aufschrift "Kscycline" hatten es Diebe in Waldbröl abgesehen. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss an einem Zaun im Meisenweg abgestellt. Die Täter entwendeten es zwischen Montagabend (11. April, 19.30 Uhr) und Dienstagabend. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

