POL-GM: Einbrecher flüchten mit Bargeld

Hückeswagen (ots) - Bei einem zunächst harmlos erscheinenden Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (10. April) hat sich ein 81-Jähriger aus Hückeswagen so schwere Verletzungen zugezogen, dass er am Dienstag in einer Wuppertaler Klinik gestorben ist. Der 81-Jährige war gegen 15.50 Uhr am Sonntag mit einem Mercedes auf der Peterstraße in Richtung Zentrum gefahren. ...

mehr