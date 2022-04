Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Keller gestohlen

Waldbröl (ots)

Diebe sind zwischen 17 Uhr am Sonntag (10. April) und 5.30 Uhr am Montag in den Keller eines Einfamilienhauses am Birkenweg eingedrungen. Durch eine unverschlossene Kellertür gelangten die Täter in den Raum und entwendeten diverses Werkzeug, ein Schweißgerät, zwei Akkuschrauber sowie sechs Liter Rapsöl. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

