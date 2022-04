POL-GM: Blaues Mofa gestohlen

Engelskirchen (ots) - Auf ein Geschäft an der Oststraße in Engelskirchen-Ründeroth hatten es Einbrecher abgesehen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (9. April) und 14.20 Uhr am Montag verschafften sich die Täter Zugang zum Geschäft, indem sie die Eingangstüre mit einem Hebelwerkzeug öffnen. Die Täter entkamen mit Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter ...

mehr