Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 22-jähriger Pkw-Fahrer in Vallendar unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Vallendar (ots)

Am 07.02.2022 um 22:10 Uhr wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 42, Gemarkung Vallendar, in Fahrtrichtung Neuwied einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der Pkw-Fahrer unmittelbar nach Beginn der Kontrolle spontan gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er soeben einen Joint mit Marihuana geraucht habe. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Angaben des 22-Jährigen, indem der Test positiv auf den Wirkstoff THC reagierte. Daher wurde dem Pkw-Fahrer im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Hierzu wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

