Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sechsjähriger in Elsenroth von Auto erfasst

Nümbrecht (ots)

Auf der Elsenrother Straße (L 95) in Nümbrecht-Elsenroth ist am Dienstagnachmittag (12. April) ein Sechsjähriger aus Nümbrecht beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge war mit seiner Mutter und einem 14-jährigen Kind auf dem Gehweg an der L 95 unterwegs. Der Sechsjährige versuchte in dem Moment die Straße zu überqueren, als ein 38-jähriger Autofahrer aus Neunkirchen-Seelscheid die L 95 in Richtung Stockheim befuhr. Das Auto erfasste den Sechsjährigen, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er kam zur Behandlung in das Waldbröler Krankenhaus.

