Polizei Münster

POL-MS: Zwei Einbrüche an einem Tag - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montagmorgen (16.08., 03:05 bis 03:50 Uhr) sind Unbekannte in einen Supermarkt am Hamannplatz eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter die Glasschiebetür gewaltsam und stahlen diverse Zigarettenschachteln und Tabakdosen. Am selben Tag (16.08., zwischen 01:00 und 11:40 Uhr) wurde in einen Imbiss an der Bernhard-Ernst-Straße eingebrochen. Die Unbekannten drückten das Oberlicht des Geschäfts auf, kletterten hindurch und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Den bisherigen Ermittlungen zufolge flüchteten die Täter auf dem Einstiegsweg.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Rufnummer 0251 275-0

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell