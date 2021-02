Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090221-0094: Zwei nächtliche Einbrüche in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Zwei Geschäftseinbrüche in der Waldbröler Innenstadt verliefen in der vergangenen Nacht (8. Februar) erfolglos. Gegen 04.20 Uhr bemerkte ein Anlieferer, dass eine Zugangstüre zu einer Bäckerei in der Hauptstraße aufgehebelt war. Die Einbrecher gelangten zwar in die Geschäftsräume, fanden dort aber offenbar keine lohnenswerte Beute. Auch bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Otto-Eichhorn-Straße waren die Täter nicht erfolgreich. Hier lösten die Einbrecher gegen 03.50 Uhr einen Alarm aus, nachdem sie zunächst ein Fenster aufgehebelt hatten; sie brachen ihre Tat ab und flüchteten.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell