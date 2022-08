Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Appletree Garden Festival ohne besondere Vorkommnisse - Mehrere Einbrüche im Bereich Sulingen - Syke, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Diepholz (ots)

Diepholz - Appletree Garden Festival ohne angezeigte Straftaten

Vom 04.08.2022 bis zum 06.08.2022 fand das Appletree Garden Festival mit ca. 6000 Besuchern in Diepholz satt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte eine positive Bilanz gezogen werden, da bislang keine angezeigten Straftaten vorliegen. Auch beim Abreiseverkehr am Sonntag konnten keine Vorkommnisse verzeichnet werden. Es wurden ausschließlich einige Ruhestörungen gemeldet, auf welche seitens des Veranstalters mit Lautstärkenminderungen reagiert wurde.

Diepholz - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in Diepholz auf der Vechtaer Straße/B69 ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 26-jähriger befuhr mit seiner Sattelzugmaschine mit beladenem Auflieger die B69 und kommt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Sattelzugmaschine kommt in der Berme zum Stehen und musste mittels Kran geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen wurde die B69 für ca. zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Sulingen - Einbruchdiebstahl in Tankstelle

In der Zeit von Sa., 06.08.2022 22:00 - So., 07.08.2022 07:40, wurde in eine Tankstelle in 27232 Sulingen, Lange Straße, eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Darüber hinaus versuchte der oder die Täter einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271 949-0, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Fr., 05.08.2022 16:00 - Sa., 06.08.2022 11:00 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in 27232 Sulingen - Ortsgebiet, Nienburger Straße, abgestellten PKW der Marke Daimler-Benz. Es entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271 949-0, entgegen.

Wehrbleck - Einbruchdiebstahl in Schützenhalle

In der Zeit von Do., 04.08.2022 21:00 - Fr., 05.08.2022 05:30, wurde gewaltsam in die Schützenhalle in Wehrbleck, Dorfstraße, eingebrochen. Es wurden eine Kasse mit Bargeld und verschiedene Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 540 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271 949-0, entgegen.

Barenburg - Einbruch in Imbiss

In der Zeit von Do., 04.08.2022 16:00 - Fr., 05.08.2022 13:30, verschafften sich bislang unbekannte Täter in 27245 Barenburg, Im Flecken, Zugang zu einem dortigen Imbiss und versuchten erfolglos die Kasse aufzuhebeln.

Nordwohlde - unerlaubte Müllentsorgung

Am Samstag entsorgte ein bisher noch unbekannter Bürger tiefgefrorene Lebensmittel in einem Maisfeld in Nordwohlde. Es handelt sich um Pommes Frites, Bratwürste und Gehacktes, das von einer Festivität oder aus einem Imbiss stammen müssen. Wer im Bereich der Felder an der Herrlichkeit am Samstag in der Zeit von 19:30 bis 20:00 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke unter 04242 969-0 anzurufen.

Asendorf - 72-jähriger durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 72-jähriger Unfallverursacher aus Bruchhausen-Vilsen wurde am Sonntag gegen 19:30 Uhr durch einen Autounfall verletzt. Dieser wollte mit seinem Renault von der Straße "Zur Höchte" auf die B6 einbiegen und übersah dabei die 51-jährige vorfahrtsberechtigte Ronnenbergerin, die in Richtung Nienburg unterwegs war. Der 72-jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 12.000 Euro.

Weyhe - mehrere versuchte Diebstähle aus Kraftfahrzeugen und einschlagen einer Scheibe von Bushaltestelle

Im Zeitraum von Samstag, 06.08.2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 07.08.2022, 11:00 Uhr wurden in Weyhe in den Straßen Köhlerbruch, Mühlenkamp und Peters Werder diverse Seitenscheiben von Kraftfahrzeugen eingeschlagen. In der Hauptstraße war auch eine Frontscheibe von einem Auto betroffen. Bislang konnte noch kein Diebesgut festgestellt werden. Ebenfalls in dem Zeitraum wurde eine Seitenglasscheibe einer Bushaltestelle in der Leester Straße beschädigt, welche nunmehr komplett gesplittert ist. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel.: 0421 8066-0, entgegen.

Weyhe - Brand eines Wohnmobiles

Am Sonntag, 07.08.2022 gegen 13:15 Uhr, geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache in der Straße Sandershof ein Wohnmobil in Brand. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen auf umliegende Häuser konnte durch diese verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 140.000EUR beziffert.

Weyhe - Brand von Mülltonnen und Übergreifen des Feuers auf einen Anbau der Garage

In den Morgenstunden vom 08.08.2022, gegen 05:15 Uhr, gerieten in der Straße Barrier Damm vier Mülltonnen unter einem Unterstand in Brand. Das Feuer ist dabei auf den Unterstand sowie der angrenzenden Garage übergegriffen. Die Mülltonnen und der Überstand wurden hierbei vollständig zerstört. Auch an der Garage entstand ein geringer Sachschaden. Ein weiterer Schaden konnte durch die Feuerwehr noch verhindert werden. Möglicherweise entzündeten sich die Mülltonnen durch eine vorherige Entsorgung von Asche. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell