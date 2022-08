POL-DH: Weyhe, Diebstahl aus Wohnhaus durch Ablenkung - Bassum, Einbruch in Wohnhaus - Sulingen, Unfall mit drei leichtverletzten Personen - Lemförde/Lembruch, Fahren unter Drogeneinfluss

Polizeiinspektion Diepholz

Stuhr - Ablenkung und zeitgleicher Diebstahl aus Wohnhaus

Am Dienstag, 09.08.2022 gegen 16:30 Uhr, wurde eine Dame in der Blockener Straße in Stuhr durch einen unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt, während sich ein weiterer unbekannter Täter in das Wohnhaus der Frau begeben hat. Durch den Täter wurden sämtliche Räume durchsucht und dabei diverse Schmuckstücke entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Syke - Verkehrsunfall ohne Verletzte, der Unfallverursacher jedoch ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:05 Uhr, ereignete sich in Syke auf der Gesseler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus Weyhe missachtete mit seinem VW die Vorfahrt der von rechts kommenden bevorrechtigten 70-jährigen Frau aus Syke mit ihrem VW, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden an den Pkw in Höhe von ca. 1000EUR. Während der Unfallaufnahme wird außerdem festgestellt, dass der 58-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen diesen wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bassum - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 06.08.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Wichenhausen in Bassum und durchsuchten sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Syke unter 04242-9690 zu kontaktieren.

Twistringen - Diebstahl von Fahrrad

Bereits am vergangenen Samstag, 06.08.2022 in der Zeit zwischen 07:00-21:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes Mountainbike der Marke BULLS in Scharrendorf am Ringwall. Dabei entstand ein Schaden von ca. 600EUR. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Sulingen - Diebstahl aus Schuppen

In der Zeit von Dienstag, 09.08.2022 21:30 bis Mittwoch, 10.08.2022 03:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem verschlossenen Schuppen in Sulingen, Bassumer Straße, diverse Bohrmaschinen und Sägen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am 09.08.2022, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Verdener Straße in Sulingen ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Sulingerin befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Verdener Straße in Sulingen und wollte nach links in die Dorfstraße abbiegen. Dies übersah die 47-Jährige aus Twistringen mit ihrem Mercedes-Benz und fuhr der 34-Jährigen hinten auf. Beide Frauen sowie das in dem Skoda befindliche 3-jährige Kind wurden durch den Aufprall leichtverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro entstanden.

Lemförde - Fundfahrrad (Foto)

Am Dienstag, 09.08.2022, konnten in Lemförde zwei zusammengeschlossene Fahrräder aufgefunden werden, welche seit längerer Zeit hinter einem Zaun versteckt gewesen seien. Eines der beiden Fahrräder konnte bereits einem Diebstahl aus 2017 zugeordnet werden. Das weitere Fahrrad wurde zunächst durch die Polizei sichergestellt, um es dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Giant in der Farbe Schwarz (siehe Foto). Wer Hinweise zu dem Fahrrad bzw. dessen Eigentümer geben kann, wird geben, sich bei der Polizei Lemförde, Tel.: 05443-2033440, zu melden.

Lembruch - Fahren unter Drogeneinfluss

In der Osnabrücker Straße in Lembruch fuhr am Dienstag, 09.08.2022, gegen 08.30 Uhr, ein 22-jähriger Mann aus Melle mit seinem Pkw. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert, wobei festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Barver - Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht vom 10.08.2022, gegen 01:50 Uhr, wurde in der Wagenfelder Straße in Barver ein 22-jähriger Mann aus Polen am Steuer eines BMW kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

