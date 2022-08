Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kind bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber eingesetzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Feldstraße/ Schlägel-und-Eisen-Straße wurde ein 8-jähriger Hertener heute, gegen 13.15 Uhr, schwer verletzt. Der Junge querte die Schlägel-und-Eisen-Straße mit seinem Tretroller, als er von einem Auto erfasst wurde. Die 55-jährige Autofahrerin aus Herten war zuvor von der Feldstraße, nach links, auf die Schläge-und-Eisen-Straße abgebogen. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Kreuzung und transportierte den Verletzten und seine anwesende Mutter in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde von einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Die Kreuzung ist zurzeit immer noch gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich noch eine Stunde aufrechterhalten. Die Beteiligten werden von einem Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen dauern an.

