Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Brennende Mülltonne an Jugendheim

Heek (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag die Feuerwehr alarmiert und damit womöglich größeren Schaden verhindert: Der Autofahrer hatte gegen 13.30 Uhr Flammen an einem Jugendheim an der Straße Am Dinkelstadion gesehen. Dort brannte es in einer Mülltonne, die neben dem Gebäude stand. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, am Gebäude entstand leichter Sachschaden. Die Ursache für den Brand ist ungeklärt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

