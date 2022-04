POL-BOR: Borken - Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Velen (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag in Velen-Ramsdorf gekommen ist. Ein 21-jähriger Velener war gegen 13.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Velener Straße in Richtung Ramsdorf unterwegs. Nach eigenen Angaben geriet das Fahrzeug im einsetzenden Hagel außer ...

