Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Borken (ots)

Zwei Ortsschilder, ein Stopp-Schild, eine Bake, das Beet einer Verkehrsinsel und nicht zuletzt das eigene Fahrzeug: Einen Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro hat ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag in Borken bei einem Unfall verursacht. Der 35-Jährige hatte gegen 20.00 Uhr die Raesfelder Straße in Richtung Bundesstraße 70 befahren. Dabei kam der Schermbecker kurz vor der Einmündung von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und kippte mit seinem Fahrzeug auf die Seite. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, in dem ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Mann war bei dem Unfall unverletzt geblieben.

