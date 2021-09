Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fußgängerin an Überweg missachtet * E-Bike geklaut * Genötigt, beleidigt, beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Fußgängerin durch Autofahrer gefährdet - Offenbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, war der Fahrer eines schwarzen VW auf der Mühlheimer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 231, an einem mittels Ampelanlage geregelten Fußgängerüberweg, nahm der Fahrer das Rotlicht augenscheinlich viel zu spät wahr. Der Fahrer führte eine sogenannte Gefahrenbremsung durch, wobei das Bremslicht des Wagens flackerte. Zeitgleich querte eine Fußgängerin die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer über den Gegenfahrstreifen aus und fuhr letztlich über den durch das Rotlicht geschützten Fußgängerbereich. Ohne anzuhalten fuhr der VW weiter in Richtung Mühlheim. Ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter beobachtete den Sachverhalt, fuhr dem VW Golf hinterher und alarmierte eine örtliche Streifenbesatzung. Im Wagen saß ein 33 Jahre alter Mann, auf den nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zukommt. Da die Personalien der Fußgängerin unbekannt sind, sucht die Polizei nun diese Frau sowie weitere Zeugen des Vorfalls und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizei in Mühlheim zu melden.

2. E-Bike aus Tiefgarage geklaut - Dreieich-Sprendlingen

(lei) Ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Giant, Typ "Explore E+2" im Wert von über 2.600 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Straße "Am Wilhelmshof". In der Zeit von 19 bis 7 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zugang zu einer Tiefgarage in den 40-er Hausnummern und ließen das Pedelec aus einem Kellerabteil mitgehen. Zeugen, dazu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

Unzureichend gesicherte Fahrräder sind häufig leichte Beute für Diebe. Unabhängig vom Abstellort rät die Polizei daher, die mittlerweile sehr teuren Drahtesel stets zusätzlich mit einem stabilen Fahrradschloss anzuschließen oder aber das Rad in überwachten beziehungsweise frequentierten Bereichen abzustellen - das macht es den Kriminellen oftmals erheblich schwerer. Weitere Informationen zum effektiven Fahrraddiebstahlschutz findet man auf der Website www.polizei-beratung.de. Sie wünschen eine Individuelle Beratung durch die Polizei? Unter der Rufnummer 069 8098-2424 erhalten Sie von unseren kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater wertvolle Tipps - nicht nur zum Fahrrad, auch zu anderen Themen wie etwa zum Einbruchschutz.

Bereich Main-Kinzig

1. Genötigt, beleidigt, beschädigt: Polizei sucht Zeugen - Autobahn 66 / Gelnhausen und Wächtersbach

(lei) Wegen mehrerer Delikte ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 57-Jährigen aus Bad Orb. Am Donnerstagnachmittag soll er eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Autobahn 66 zunächst bedrängt und sie anschließend beleidigt haben. Nach Angaben der Frau soll ihr der 57-Jährige mit seinem Mercedes zwischen Gelnhausen und Bad Orb / Wächtersbach mehrfach mit Lichthupe dicht aufgefahren sein. Auf der Strecke sei er auch wiederholt Schlangenlinien gefahren und habe im dichten Verkehr mehrmals Überholmanöver auf der rechten Seite angedeutet. Als die Frau mit ihrem schwarzen Golf mit HG-Kennzeichen an der Anschlussstelle Bad Orb / Wächtersbach abfuhr und an der roten Ampel hielt, soll er neben ihr haltend aus seiner schwarzen G-Klasse mit MKK-Kennzeichen ausgestiegen sein und sie durchs offene Fenster beleidigt haben. Nachdem er noch gegen den Golf getreten und dabei leichten Sachschaden verursacht haben soll, fuhr er letztlich in Richtung Bad Orb davon. Die hinzugerufene Polizei konnte ihm später habhaft werden und seine Personalien aufnehmen. Die Ordnungshüter suchen nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des schwarzen Mercedes auf der Autobahn und zum Verhalten des Fahrers an der Abfahrt machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold zu melden (06183 91155-0).

Offenbach, 24.09.2021

