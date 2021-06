Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Gegen Hauswand gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.6.2021 fuhr eine Autofahrerin gegen 5.25 Uhr gegen die Wand eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Enniger und verletzte sich. Die 28-jährige Ennigerloherin war auf der L 792 von Ennigerloh in Richtung L 547 unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Sie fuhr mit ihrem Auto zunächst über den Gehweg und dann gegen die Hauswand. Sowohl an der Wand als auch an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden, der gesamt auf 13.000 Euro geschätzt wird. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 28-Jährige zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

