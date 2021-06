Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbrecher ließen Beute zurück

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.6.2021 beobachtete ein 31-Jähriger gegen 0.20 Uhr eine Person, die von einem Firmengelände an der Hammer Straße in Beckum über den Friedhof flüchtete. Der Beckumer informierte die Polizei, die den Bereich nach möglichen Tätern absuchte. Dabei fanden die Beamten auf dem Friedhof mehrere abgelegte Motorsägen, die aus dem Einbruch der Firma stammen dürften. Weitere Hinwiese zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

