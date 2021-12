Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Kind angefahren

Lippstadt (ots)

Ein leicht verletzter 10-jähriger Junge musste nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (10. Dezember 2021) mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schüler querte gegen 07.45 Uhr an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel, um dann seine Fahrt, in Richtung Sandstraße fortzusetzen. Als er die Straße "Hohes Stück" querte, übersah ihn eine 52-jährige Autofahrerin aus Lippstadt bei ihrer langsamen Anfahrt auf die Bismarckstraße, wodurch sie den Jungen touchierte und dieser auf die Straße fiel. (reh)

