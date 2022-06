Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Kind angefahren

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmittag ein 8-jähriges Kind angefahren und leicht verletzt.

Eine 60 Jahre alte Frau aus Euskirchen war gegen 13:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Nideggener Straße, aus Fahrtrichtung Niederau kommend, in Richtung Europaplatz unterwegs. An der Dechant-Bohnekamp-Straße beabsichtigte die Frau aus Euskirchen nach rechts abzubiegen. Hierzu hielt sie nach eigenen Angaben zunächst rotlichtbedingt an, fuhr dann bei Grünlicht wieder an. Auf der Fußgängerfurt der Dechant-Bohnekamp-Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 8 Jahre alten Jungen. Dieser war auf seinem Fahrrad in Richtung Europaplatz unterwegs gewesen und hatte zuvor den Gehweg der Dechant-Bohnekamp-Straße in Richtung Nideggener Straße befahren bevor er von dort auf die Fußgängerfuhrt fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt, zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

