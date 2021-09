Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Sachbeschädigung an Schule

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte die Außenfassade des Schulgebäudes der Integrierten Gesamtschule in der Stuhlbruderhofstraße mit Graffiti besprüht. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

