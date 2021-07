Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Einbruchsversuch in Bahnhof Bühl/Bundespolizei sucht Zeugen

BÜhl (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft brach vergangene Nacht in einen Imbiss im Bahnhof Bühl ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zum genauen Tatzeitpunkt sowie zu möglichen Tätern liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Einbruch in die Bäckerei im Bahnhof Bühl machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell