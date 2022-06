POL-DN: Einbruch in Verbrauchermarkt

Düren (ots) - An der Kreuzung Akazienstraße und Eintrachtstraße in Birkesdorf kam es gestern beim Abbiegen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 29 Jahre alte Fahrradfahrer aus Düren war gegen 16:40 Uhr aus Richtung Zur Kesselkaul auf der Eintrachtstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er links in die Akazienstraße abbiegen; die Ampel zeigte ...

