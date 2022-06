Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw beim Abbiegen

Düren (ots)

An der Kreuzung Akazienstraße und Eintrachtstraße in Birkesdorf kam es gestern beim Abbiegen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der 29 Jahre alte Fahrradfahrer aus Düren war gegen 16:40 Uhr aus Richtung Zur Kesselkaul auf der Eintrachtstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er links in die Akazienstraße abbiegen; die Ampel zeigte jedoch zunächst Rotlicht. Hinter ihm stand eine 84-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw. Sie wollte geradeaus fahren. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Radfahrer zunächst an, hielt dann aber, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als er seine Fahrt fortsetzte und nach links fuhr, kam es zur Kollision mit der hinter ihm fahrenden 84-Jährigen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Frau gab an, dass sie gedacht hatte, dass der 29-Jährige ebenfalls geradeaus fahren wolle, da er kein Handzeichen gegeben habe. Der Radfahrer konnte sich später nicht erinnern, ob er seine Abbiegeabsichten angezeigt hatte.

