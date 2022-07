Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Pkw kollidiert mit Motorrad - 10.000 Euro Sachschaden

Lediglich Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagmorgen, gegen 10.45 Uhr, auf der Bundesstraße 292 im Bereich der A 81 bei Osterburken. Ein 58-jähriger Motorradfahrer wollte von der Bundesstraße aus nach links auf die Landstraße in Richtung Oberkessach abbiegen. Beim Abbiegevorgang wurde der Yamaha-Fahrer offenbar von einer 73-jährigen VW-Fahrerin übersehen, die von der Landstraße nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Walldürn: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Aus einem Innenhof in der Hornacher Straße 26 in Walldürn wurde am Montag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr ein Pedelec der Marke Ghost im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer gesehen hat, wie das verschlossene Zweirad des Typs Teru gestohlen wurde oder Hinweise auf den Verbleib geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell