POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Adenau (ots)

Am Freitag, 27.05.2022, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 92 im Bereich zwischen Adenau und Nürburg, in dessen Verlauf der (allein-) beteiligte Motorradfahrer nicht unerheblich verletzt wurde. Der Fahrzeugführer befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Nürburgring und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Motorrad mit einem Verkehrsschild. Durch den Aufprall in Verbindung mit dem anschließenden Sturz wurde der Fahrer nicht unerheblich verletzt und musste zwecks ärztlicher Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ein besonderer Dank wird den Ersthelfern vor Ort durch die eingesetzten Beamten ausgesprochen, da diese bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits Sorge für eine umfassende Erstversorgung trugen und sich darüber hinaus im Hinblick auf die Unterstützung der Beamten/Rettungskräfte in besonderem Maße hilfsbereit zeigten.

