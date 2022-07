Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 45 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagvormittag, gegen 11.40 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Ünglert und Mudau zu. Der BMW-Fahrer war kurz vor Mudau in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Leitpfosten geprallt und in eine Wiese gestürzt. Da das Ausmaß der Verletzungen des Mannes zunächst unklar war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Mudau: Leichtkraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 16-jährige Leichtkraftradfahrer verletzte sich am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Hesselbach und Schloßau. Der Jugendliche kam am Ende einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Warnbake. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Leichtkraftrad des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Limbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund eintausend Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person an einem VW-Transporter, während dieser zwischen Dienstag und Donnerstag, in einer Parkbucht direkt neben der B 27 am Ortseingang in Heidersbach abgestellt war. Die vordere Stoßstange wies bei der Rückkehr des Besitzers des VW Crafters frische Unfallbeschädigungen auf. Vermutlich war eine Person gegen das geparkte Fahrzeug gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Besitzer zu verständigen oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Buchen: Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Auf Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro bleibt die Besitzerin ein Honda-Pkws sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr und Freitag, 12.45 Uhr, gegen den am Fahrbahnrand in der Eisenbahnstraße in Buchen abgestellten Wagen gefahren ist. Der Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Besitzerin zu verständigen oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Obrigheim: Führerloses Fahrzeug verursacht Sachschaden

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Straße Im Brühl in Obrigheim. Ein 29-Jähriger hatte seinen Ford offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Der abgestellte Wagen machte sich wenig später führerlos selbständig, rollte aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn und prallte gegen einen geparkten Toyota. Verletzt wurde niemand.

Mosbach: Ausweichversuch endet an Hecke - Zeugen gesucht

Noch ist unklar, wie sich ein Unfall am Freitagnachmittag in Sattelbach zugetragen hat. Bei dem Vorfall entstand an einem Opel ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Offenbar waren gegen 14.20 Uhr an einer Engstelle in der Straße Salle eine Opel-Fahrerin und die Fahrerin eines silbernen Kleinwagens aufeinandergetroffen. Bei einem Ausweichversuch kollidierte die Frau am Steuer des Opels mit einem Busch, so dass ihr Wagen beschädigt wurde. Die zwischen 40 und 50 Jahre alte Fahrerin des anderen Fahrzeugs, welche mit einem Kind unterwegs war, setzt indes ihre Fahrt fort. Das Polizeirevier Mosbach versucht nun den Hergang des Unfalls zu klären und bittet Zeugen oder die Fahrerin des silbernen Kleinwagens sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell