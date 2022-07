Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Neckarsulm: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - über 10.000 Euro Schaden

Über 10.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Auffahrunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm am Sonntagmittag. Aufgrund von stockendem Verkehr mussten drei Autofahrer, die gegen 12 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs waren, stark abbremsen. Ein vierter Autofahrer konnte mit seinem Fiat nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Ford Galaxy auf, der auf einen Suzuki Swift geschoben wurde, welcher wiederum gegen einen VW Golf prallte. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen des Ford Galaxy nicht für diesen ausgegeben waren und das Auto nicht zugelassen war. Der 23-jährige Fahrer des Ford muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Poser Kontrollen - sechs Fahrzeuge mit erloschener Betriebserlaubnis

Insgesamt sechs Fahrzeuge mit erloschener Betriebserlaubnis stellten Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg bei Kontrollen im Stadtgebiet Heilbronn fest. Ziel der Kontrollaktion in der Innenstadt am Freitagabend war die Poser Szene, deren Fahrzeuge die Spezialisten auf Herz und Nieren prüften. Bei 32 kontrollierten Fahrzeugen, stellten die Beamten insgesamt 18 Verstöße fest. Diese erstreckten sich von nicht angeschnallten Fahrern bis hin zum Verdacht der Fahrt unter Drogeneinfluss. Ein Kontrollierter durftedie Fahrt mit seinem Auto nicht fortsetzen. Sein Fahrzeug wird dem TÜV zur Begutachtung vorgeführt.

Wüstenrot: Unfall und geflüchtet

Vermutlich ein roter Camper streifte am Samstagmorgen einen Krankenwagen bei Wüstenrot und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Auf der Landesstraße 1090 war der Krankenwagen unterwegs in Richtung Wüstenrot, als ihm der Camper gegen 9.15 Uhr aus Richtung Weihenbronn entgegenkam. Obwohl der Fahrer des Krankenwagens am Straßenrand angehalten hatte, kollidierten die Spiegel der Fahrzeuge. Der Spiegel des Krankenwagens wurde auf einen dahinterfahrenden VW Golf geschleudert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Verursacherfahrzeugs setzte die Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Hardthausen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ein Leichtverletzter und mehrere hundert Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Freitagnachmittag in Hardthausen am Kocher. In einem Kreisverkehr zwischen Brettach und Hardhausen auf der Landesstraße 1088 stürzte ein 67-Jähriger Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer und ein 49-jähriger Lasterfahrer waren beide gegen 14.15 Uhr in den Kreisverkehr eingefahren. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang hofft das Polizeirevier Neckarsulm auf Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Auseinandersetzung eskaliert - sechs Personen verletzt

In der Nacht auf Sonntag eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen acht Personen in Heilbronn. Zwei Männer attackierten gegen 2.15 Uhr in einem Park eine Gruppe unter anderem mit Pfefferspray und Flaschen. Dabei wurden sechs Personen verletzt. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss Fußgängerin angefahren

Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall am Samstagabend in Heilbronn. Die 50-Jährige überquerte gegen 19.15 Uhr einen Fußgängerüberweg am Silcherplatz, als sie von einem Skoda erfasst wurde. Der 61-jährige Fahrer des Skoda hatte die Frau wohl übersehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Skoda-Lenker fest. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Der Autofahrer musste nicht nur mit den Polizisten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss bei Rot in die Kreuzung - Unfall gebaut und Führerschein weg

Nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Heilbronn ist ein 46-Jähriger seinen Führerschein los. Der Mann war mit seinem Mercedes vermutlich über eine rote Ampel im Saarlandkreisel gefahren und kollidierte dabei mit dem Hyundai einer 46-Jährigen. Die Streife bemerkte bei der Unfallaufnahme Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Mercedes-Fahrer. Ein Alkoholtest ergab 0,92 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

