Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach-Hohebach: Automaten und Schild beschädigt

Unbekannte beschädigten am Wochenende einen Wurstselbstbedienungsautomaten in Dörzbach-Hohebach. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, traten die Täter die Scheibe des in der Stachenhäuser Straße stehenden Automaten ein. Zur selben Zeit wurde außerdem ein Straßenschild in unmittelbarer Nähe beschädigt und das hintere Kennzeichen eines Taxibusses entwendet. Das Kennzeichen konnte wenig später in der Nähe aufgefunden werden. Die Höhe des durch die Sachbeschädigungen entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

A6/Bretzfeld: Auffahrunfall auf der Autobahn

Leicht verletzt wurde ein 36-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld. Gegen 15.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Skoda auf der A6 in Richtung Öhringen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen fuhr der junge Mann auf einen vor ihm fahrenden VW auf. Durch den Aufprall wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell