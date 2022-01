Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schneeball trifft Radlerin

Konstanz-Petershausen (ots)

Eine junge Frau ist am Montagnachmittag im Bismarcksteig von einem geworfenen Schneeball am Kopf getroffen und dadurch erheblich verletzt worden. Sie musste danach im Krankenhaus behandelt werden. Eine größere Gruppe Jugendlicher hatte sich gegen 13.30 Uhr untereinander eine heftige Schneeballschlacht geleifert und dabei versehentlich die Frau getroffen, als sie mit ihrem Fahrrad die Wohnung verließ. Die Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll, da der Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung vorliegt. Sie hat mehrere Zeugen befragt, aber die Person, von dessen Wurf die 27-Jährige getroffen wurde, noch nicht ermittelt. Die weiteren Überprüfungen dauern noch an. Die Polizei Konstanz bittet unter Telefon 07531 9950 um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls.

