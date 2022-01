Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Linksabbiegen in den Gegenverkehr

Konstanz (ots)

Rund 5000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Montag in der Mainaustraße entstanden. Ein 25 Jahre alter Renault-Fahrer wollte an der Ampel bei Grün nach links in die Sonnenbühlstraße abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt kam ihm eine 73-jährige Mazda-Fahrerin entgegen, die in Richtung Innenstadt fuhr und ebenfalls Grün, aber auch zudem Vorfahrt hatte. Mitten in der Kreuzung prallten die Autos gegeneinander. Verletzte gab es bei dem Unfall zum Glück nicht.

