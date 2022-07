Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Männer nach Diebstahlsdelikten festgenommen

Nach einer kurzen Fahndung gelang es der Polizei Heilbronn, zwei Männer festzunehmen, die im Verdacht stehen, Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

Am Mittwoch, den 6. Juli 2022, gegen 22.30 Uhr sollen der 23-Jährige und der 26-Jährige aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Oststraße in Heilbronn Alkoholika und Lebensmittel entwendet haben. Die Männer entfernten sich zunächst von der Örtlichkeit. Wenig später kam der 23-Jährige zurück, um weitere Flaschen Alkohol zu stehlen. Er wurde von einer Angestellten konfrontiert, die versuchte, den Tatverdächtigen aufzuhalten. Dabei stieß dieser die Frau zur Seite. Auch Passanten versuchten, den 23-Jährigen festzuhalten. Aus deren Griffen befreite er sich ebenfalls und flüchtete. Hierbei ging eine der Glasflaschen, die sich zwischenzeitlich in der Hose des Tatverdächtigen befand, zu Bruch. Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen auf dem Schulhof des Mönchseegymnasiums festgenommen wurden.

Die im Anschluss an die Tat von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle wurden am Donnerstag, den 7. Juli 2022, durch einen Haftrichter des Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden Männer befinden sich in Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach Zeugen der Tat und der Flucht, insbesondere den beiden Personen, die den flüchtenden Täter festhielten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

