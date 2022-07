POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Schwerverletzte Frau nach Unfall Eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin kollidierte am Donnerstag in Bad Mergentheim mit einem Lkw und wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr auf der Schafsteige in Richtung der Straße "Im Ursprung". Die Lenkerin eines Klein-Lkw fuhr ...

