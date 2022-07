Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Schwerverletzte Frau nach Unfall

Eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin kollidierte am Donnerstag in Bad Mergentheim mit einem Lkw und wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr auf der Schafsteige in Richtung der Straße "Im Ursprung". Die Lenkerin eines Klein-Lkw fuhr zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve kam die Pedelec-Lenkerin dann zu Sturz und auf Höhe der linken Lkw-Seite zum Liegen. Ob eine Kollision mit dem Lkw stattfand ist nicht bekannt. Die 42-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Bad Mergentheim: Mehr als 10.000 Euro Sachschaden

Eine 74-Jährige kollidierte am Donnerstagabend mit ihrem Opel in Bad Mergentheim mit einer Straßenlaterne. Die Frau war gegen 17.45 Uhr auf der Wachbacher Straße unterwegs und wollte im dortigen Kreisverkehr in Richtung Eisenberg ausfahren. Kurz vor der Ausfahrt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Verletzungen der Frau und die Höhe des Schadens an der Laterne sind unbekannt

