POL-GI: Polizei sucht Fahrradbesitzer+Auffahrunfall hinter Schwertransport+Handbremse nach Unfall nicht angezogen+u. a. Unfälle sowie Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Wem gehört das Fahrrad?

Derzeit ist die Gießener Polizei auf der Suche nach einem Fahrradbesitzer. Das Fahrrad ist vermutlich gestohlen - bisher konnte der Besitzer jedoch noch nicht ermittelt werden. Die Polizei stellte das Fahrrad am Dienstag (20. Januar) in der Dammstraße in der Nähe einer Schule sicher. Den Ordnungshütern ist es bislang nicht gelungen den Besitzer des schwarzen Fahrrades des Herstellers "Beachcruiser" zu ermitteln. Die Ermittler der AG "Fahrraddiebstahl" nehmen Hinweise unter 0641/7006-0 entgegen. (Bild befindet sich in der digitalen Pressemappe)

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Verletzt nach Auffahrunfall auf der Autobahn 5

Freitagfrüh kam es auf der Autobahn 5 zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein Fahrer verletzte. Ein Kemnitzer (Mecklenburg-Vorpommern) war gegen 03.20 Uhr mit seinem Opel in Richtung Kassel unterwegs und folgte aufgrund eines Überholverbots einem Schwertransport langsam. Plötzlich fuhr ein nachfolgender 20-Jähriger mit seinem Skoda infolge Unachtsamkeit auf den Opel auf. Der 20-Jährige aus dem Westerwaldkreis erlitt bei dem Unfall einen Schock und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zeugen werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Hungen: Zufahrtsschranke in Trais-Horloff beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Seeuferstraße in Trais-Horloff eine Zufahrtsschranke. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den in Höhe von 2.000 Euro entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Seat touchiert

Rund 400 Euro wird die Reparatur eines Schadens an einem roten Seat kosten, nachdem ein Unbekannter in der Bleichstraße gegen den hinteren Kotflügel gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Radfahrer beim Vorbeifahren auf dem Gehweg mit dem Pedal die rechte Seite des Ibiza touchierte. Zeugen, die den Verursacher am Donnerstag zwischen 11.00 und 11.50 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter 0641/7006-3555 bei der Polizeistation Gießen-Süd zu melden.

Gießen: Geschockt nach Unfall

Gegen 16.50 Uhr wollten ein Renault-Fahrer und ein Toyota-Fahrer mit ihren Fahrzeugen vom Fasanenweg nach links in die Licher Straße abbiegen. Der 71-jährige Fahrer des Toyota entschied sich jedoch spontan dazu, doch rechts abzubiegen. Er setzte sein Fahrzeug zurück und stieß mit dem dahinterstehenden Renault zusammen. Nachdem dann der 64-Jährige aus seinem Megane stieg, rollte das Auto gegen den Yaris. Er war offenbar etwas geschockt und hatte vergessen, die Handbremse einzulegen. Die Sachschäden an den Fahrzeugen werden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 29-Jähriger Mann aus Lollar kam Freitagfrüh auf der winterglatten Kreisstraße 169 mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Kurz nach Mitternacht war er mit seinem PKW von Krofdorf-Gleiberg nach Wißmar unterwegs, als er in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200 Euro.

