Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 18-jährger Herforder ausgeraubt und verletzt - Polizei stellt Tatverdächtigen

Herford (ots)

(jd) Ein 18-jähriger Herforder beabsichtigte am Sonntag (12.6.) um kurz nach 20.00 Uhr gemeinsam mit seiner 15-jährigen Begleiterin aus Bad Oeynhausen einen Bus am Alten Markt zu verlassen. Daran wurden die beiden von einer Gruppe Jugendlicher im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren gehindert. Ein Mann aus dieser Gruppe, der dunkle lockige Haare mit einem einrasierten Symbol hat, zum Tatzeitpunkt ein dunkles Oberteil und eine Jeans sowie schwarze Schuhe trug, schlug den Herforder kurze Zeit später mit der flachen Hand gegen den Kopf. Eine weitere Person nahm einen 50-Euro-Schein, den der Herforder bei sich hatte, an sich. An der Haltestelle Halberstädter Straße drängte die Gruppe den Herforder und die Bad Oeynhauserin, aus dem Bus zu steigen. Dort entwendeten sie dann eine Schachtel Zigaretten, die die 15-Jährige ebenfalls noch bei sich trug, ehe die bis dahin Unbekannten über die Magdeburger Straße in Richtung Mühlentrift flüchteten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein und trafen im Nahbereich einen 16-jährigen Herforder an, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann noch vor Ort entlassen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell