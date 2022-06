Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bürogebäude - Unbekannte entwenden Bargeld

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Diebrocker Straße bemerkte am Freitag (10.6.), um 6.50 Uhr, dass die Eingangstür Beschädigungen aufwies und informierte die Polizei. Die Beamten stellten im Inneren des Gebäudes fest, dass der oder die bisher unbekannten Täter Schränke und Schubladen geöffnet und mutmaßlich auf der Suche nach Diebesgut durchsucht haben. Sie öffneten mittels eines Werkzeugs ein Schloss, hinter dem eine Geldkassette eingeschlossen war. Aus dieser Kassette entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Diebrocker Straße in der Nacht zu Freitag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

