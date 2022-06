Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Um 2.40 Uhr löste in der vergangenen Nacht (9.6.) die Alarmanlage eines Supermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße aus. Die Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsdienstes sahen daraufhin unmittelbar nach dem Rechten und stellten fest dass eine seitlich gelegene Eingangstür massive Beschädigungen aufwies und alarmierten die Polizei. Die Beamten durchsuchten umgehend das Gebäude und leiteten eine Nahbereichsfahndung ein. Beide verliefen jedoch negativ. Im Inneren des Gebäudes stellten die Beamten fest, dass der oder die bisher unbekannten Täter eine Glasvitrine mit hochwertiger Elektronik mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet haben. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 1000 Euro. Ob und in welcher Höhe die Unbekannten Diebesgüter aus der Vitrine an sich genommen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

